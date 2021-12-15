Доказать потребителю, что покупать восстановленные устройства не только выгодно, но ещё безопасно и надежно

Внешний вид - прекрасен, всего одна маленькая царапинка на корпусе часов (качество было - хорошее), как новые) работают безотказно, гарантия, функционал проверили в сервисном центре инженеры, помогли разобраться. Огромное спасибо, команда shopat! Теперь я планах покупать только у вас

Пока что часы работают, дали гарантию. Надеюсь, дальше тоже все ок будет.

Покупала для рисования, очень было важно, что бы не было царапин на экране. С этим, конечно, повезло, спасибо))

Решил заказать здесь телефон по совету знакомого. Мой уже дышал на ладан, а из-за ситуации в стране денег на новый не было. Пожаловался знакомому, он сказал, что недавно тут брал себе айфон, ему все понравилось. Так что я тоже заказал. Пока все нормально, претензий нет, посмотрим, как дальше пойдет.

Пока нет, все хорошо.

В точке выдачи телефон при мне проверили, это очень понравилось.

Если и дальше все будет ок, то в будущем снова закажу здесь что-нибудь, т.к не вижу смысла переплачивать за новый, если б/ушый работает отлично.

Пока не нашел и надеюсь, что и не найду)

Телефон хорошо лежит в руке, пользуюсь с удовольствием. Скорость доставки и консультация в телеге тоже очень понравились.

В течение года, предварительно позвонив на горячую линию 8 (800) 301-33-09, вы можете обратиться в наиболее удобный салон Pedant.ru с любыми вопросами, которые касаются гарантийного обслуживания и эксплуатации приобретенного у нас устройства!

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