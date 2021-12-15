Вы хотите купить новый гаджет, но цены в магазине слишком высокие? Посмотрите каталог маркетплейса Shopat – у нас вы приобретете качественный девайс известного бренда на 30-70% дешевле рынка!
Чтобы предлагать вам такой широкий ассортимент современных гаджетов, мы сотрудничаем с надежными поставщиками. Они скупают выставочные и обменные экземпляры, остатки со складов, по TradeIn. Прежде чем любое из устройств поступит в продажу, специалисты проверяют его состояние по 52 параметрам и устраняют выявленные недостатки.
Работоспособность техники подтверждает гарантия на 1 год - такая же, как при покупке абсолютно нового девайса.
В маркетплейсе Shopat вы можете приобрести восстановленные устройства от известных брендов:
Посмотрите каталог, определитесь с моделью и сделайте заказ. В течение 1-3 дней мы доставим выбранное устройство в ближайший филиал Pedant.ru вашего города. Перед оплатой вы сможете проверить девайс и только после того, как убедитесь в его полной работоспособности, рассчитаться за покупку. Для вашего удобства у нас действует рассрочка платежа от Тинькофф – без дополнительных комиссий и первого взноса. Выбирайте качественные гаджеты и экономьте до 70%!
Вернуть устройство можно в течение 14 дней с момента покупки. Возврат товара осуществляется в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Постановлением Правительства РФ от 27.09.2007 N 612 «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом». Подробнее