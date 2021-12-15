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Популярные модели месяца
по данным покупок на Shopat
-33%
iPhone X 256 Гб (Серебристый)
(58)
В салонах связи
44 790 р.
У нас
от 30 180 р.
Доступно в рассрочку (5 030) р./мес)
Продано всего: 301
Крайняя покупка: 15-12-2021
-39%
iPhone 8 64 Гб (Серый космос)
(33)
В салонах связи
32 290 р.
У нас
от 19 580 р.
Доступно в рассрочку (3 263) р./мес)
Продано всего: 140
Крайняя покупка: 11-02-2022
-24%
iPad 5 128 Гб (Серый космос)
(5)
В салонах связи
28 190 р.
У нас
от 21 290 р.
Доступно в рассрочку (3 548) р./мес)
Продано всего: 13
Крайняя покупка: 15-12-2021
-31%
Huawei P40 128 Гб (Серебристый)
(4)
В салонах связи
50 290 р.
У нас
от 34 490 р.
Доступно в рассрочку (5 748) р./мес)
Продано всего: 13
Крайняя покупка: 01-12-2021
-53%
Samsung Galaxy S10 128 Гб (Черный)
(5)
В салонах связи
64 690 р.
У нас
от 30 690 р.
Доступно в рассрочку (5 115) р./мес)
Продано всего: 12
Крайняя покупка: 10-12-2021
-32%
iPhone 11 64 Гб (Черный)
(115)
В салонах связи
56 790 р.
У нас
от 38 580 р.
Доступно в рассрочку (6 430) р./мес)
Продано всего: 607
Крайняя покупка: 01-04-2022
-38%
MacBook Pro 15" A1398 Retina (2014) 256 Гб (Серебристый)
(2)
В салонах связи
87 490 р.
У нас
от 54 490 р.
Доступно в рассрочку (9 082) р./мес)
Продано всего: 19
Крайняя покупка: 26-12-2021
Что такое восстановленные устройства?
Расскажем подробнее
Рассрочка на все устройства
Реализовывай задуманное.
Узнать подробнее
-33%
iPhone XS 64 Гб (Серый космос)
(42)
В салонах связи
46 090 р.
У нас
от 30 680 р.
Доступно в рассрочку (5 113) р./мес)
Продано всего: 216
Крайняя покупка: 18-12-2021
-33%
iPhone XR 64 Гб (Черный)
(60)
В салонах связи
46 490 р.
У нас
от 31 080 р.
Доступно в рассрочку (5 180) р./мес)
Продано всего: 313
Крайняя покупка: 19-01-2022
-33%
iPhone 11 Pro 64 Гб (Серебристый)
(56)
В салонах связи
70 290 р.
У нас
от 47 180 р.
Доступно в рассрочку (7 863) р./мес)
Продано всего: 299
Крайняя покупка: 01-12-2021
-17%
iPhone 7 128 Гб (Черный)
(112)
В салонах связи
25 590 р.
У нас
от 21 280 р.
Доступно в рассрочку (3 547) р./мес)
Продано всего: 553
Крайняя покупка: 08-01-2022
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iPhone iPad MacBook Samsung Xiaomi Apple Watch Huawei
Популярные модели месяца
по данным покупок на Shopat
(58)
iPhone X 256 Гб (Серебристый)
-33%
У нас
от 30 180 р.
В салонах связи
44 790 р.
5 030 р.
х 6 мес.
Доставка: от 2 до 5 дней бесплатно
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Продано всего:
301
Крайняя покупка:
15-12-2021
(33)
iPhone 8 64 Гб (Серый космос)
-39%
У нас
от 19 580 р.
В салонах связи
32 290 р.
3 263 р.
х 6 мес.
Доставка: от 2 до 5 дней бесплатно
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Продано всего:
140
Крайняя покупка:
11-02-2022
Наша миссия
Доказать потребителю,
что покупать восстановленные устройства не только выгодно,
но ещё безопасно и надежно
Подробнее о наших устройствах
(5)
iPad 5 128 Гб (Серый космос)
-24%
У нас
от 21 290 р.
В салонах связи
28 190 р.
3 548 р.
х 6 мес.
Доставка: от 2 до 5 дней бесплатно
Выбрать
Продано всего:
13
Крайняя покупка:
15-12-2021
(4)
Huawei P40 128 Гб (Серебристый)
-31%
У нас
от 34 490 р.
В салонах связи
50 290 р.
5 748 р.
х 6 мес.
Доставка: от 2 до 5 дней бесплатно
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Продано всего:
13
Крайняя покупка:
01-12-2021
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на все устройства
Реализовывай задуманное. Узнать подробнее
(5)
Samsung Galaxy S10 128 Гб (Черный)
-53%
У нас
от 30 690 р.
В салонах связи
64 690 р.
5 115 р.
х 6 мес.
Доставка: от 2 до 5 дней бесплатно
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Продано всего:
12
Крайняя покупка:
10-12-2021
(115)
iPhone 11 64 Гб (Черный)
-32%
У нас
от 38 580 р.
В салонах связи
56 790 р.
6 430 р.
х 6 мес.
Доставка: от 2 до 5 дней бесплатно
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Продано всего:
607
Крайняя покупка:
01-04-2022
(2)
MacBook Pro 15" A1398 Retina (2014) 256 Гб (Серебристый)
-38%
У нас
от 54 490 р.
В салонах связи
87 490 р.
9 082 р.
х 6 мес.
Доставка: от 2 до 5 дней бесплатно
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Продано всего:
19
Крайняя покупка:
26-12-2021
(42)
iPhone XS 64 Гб (Серый космос)
-33%
У нас
от 30 680 р.
В салонах связи
46 090 р.
5 113 р.
х 6 мес.
Доставка: от 2 до 5 дней бесплатно
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Продано всего:
216
Крайняя покупка:
18-12-2021
Узнайте подробнее о наших восстановленных устройствах
Расскажем о их качестве и детальных проверках
(60)
iPhone XR 64 Гб (Черный)
-33%
У нас
от 31 080 р.
В салонах связи
46 490 р.
5 180 р.
х 6 мес.
Доставка: от 2 до 5 дней бесплатно
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Продано всего:
313
Крайняя покупка:
19-01-2022
(56)
iPhone 11 Pro 64 Гб (Серебристый)
-33%
У нас
от 47 180 р.
В салонах связи
70 290 р.
7 863 р.
х 6 мес.
Доставка: от 2 до 5 дней бесплатно
Выбрать
Продано всего:
299
Крайняя покупка:
01-12-2021
(112)
iPhone 7 128 Гб (Черный)
-17%
У нас
от 21 280 р.
В салонах связи
25 590 р.
3 547 р.
х 6 мес.
Доставка: от 2 до 5 дней бесплатно
Выбрать
Продано всего:
553
Крайняя покупка:
08-01-2022
Shopat – маркетплейс по продаже восстановленных устройств
в безупречном состоянии на 30-70% дешевле рынка
122 города
по всей России
400 точек
по всей России
1698 отзывов
от наших клиентов
смотреть отзывы
9339 продаж
наших устройств
Последние отзывы по товарам
Владимир
Xiaomi Black Shark
29 апреля 2022 г.
Оценка: 5
Преимущества
Телефон хорошо лежит в руке, пользуюсь с удовольствием. Скорость доставки и консультация в телеге тоже очень понравились.
Недостатки
Пока не нашел и надеюсь, что и не найду)
Комментарий
Если и дальше все будет ок, то в будущем снова закажу здесь что-нибудь, т.к не вижу смысла переплачивать за новый, если б/ушый работает отлично.
KIRILL
Honor 30
28 апреля 2022 г.
Оценка: 5
Преимущества
В точке выдачи телефон при мне проверили, это очень понравилось.
Недостатки
Пока нет, все хорошо.
Комментарий
Решил заказать здесь телефон по совету знакомого. Мой уже дышал на ладан, а из-за ситуации в стране денег на новый не было. Пожаловался знакомому, он сказал, что недавно тут брал себе айфон, ему все понравилось. Так что я тоже заказал. Пока все нормально, претензий нет, посмотрим, как дальше пойдет.
Kikki
iPad Pro 12.9 (2020)
26 апреля 2022 г.
Оценка: 5
Преимущества
Покупала для рисования, очень было важно, что бы не было царапин на экране. С этим, конечно, повезло, спасибо))
Недостатки
-
Комментарий
Работает замечательно, пользуюсь с удовольствием,)
Buzzzzz
Apple Watch Series 7 41 mm
25 апреля 2022 г.
Оценка: 5
Преимущества
Выглядят хорошо, экран тоже отлично работает.
Недостатки
Пока не нашел, часы работают нормально.
Комментарий
Пока что часы работают, дали гарантию. Надеюсь, дальше тоже все ок будет.
Юлианна Х.
Apple Watch SE 40 mm
24 апреля 2022 г.
Оценка: 5
Преимущества
Недорого, качество (внешний вид) техники радует
Недостатки
-
Комментарий
Внешний вид - прекрасен, всего одна маленькая царапинка на корпусе часов (качество было - хорошее), как новые) работают безотказно, гарантия, функционал проверили в сервисном центре инженеры, помогли разобраться. Огромное спасибо, команда shopat! Теперь я планах покупать только у вас
Фото и видео товаров от покупателей
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Все устройства проходят тщательную проверку
в сервисном центре Pedant.ru
350 филиалов по России
Доставка до филиала в Вашем городе
0 р.
Получите приобретенное устройство в любом удобном для вас салоне Pedant.ru. Доставка абсолютно бесплатна и не требует доплат.
Полная проверка перед выдачей при Вас
0 р.
Убедитесь в полной функциональности девайса при получении! Опытные специалисты при вас протестируют устройство по всем критериям.
Расширенная гарантия на 12 месяцев
0 р.
В течение года, предварительно позвонив на горячую линию 8 (800) 301-33-09, вы можете обратиться в наиболее удобный салон Pedant.ru с любыми вопросами, которые касаются гарантийного обслуживания и эксплуатации приобретенного у нас устройства!

Вы хотите купить новый гаджет, но цены в магазине слишком высокие? Посмотрите каталог маркетплейса Shopat – у нас вы приобретете качественный девайс известного бренда на 30-70% дешевле рынка!

Маркетплейс восстановленных устройств Shopat

Чтобы предлагать вам такой широкий ассортимент современных гаджетов, мы сотрудничаем с надежными поставщиками. Они скупают выставочные и обменные экземпляры, остатки со складов, по TradeIn. Прежде чем любое из устройств поступит в продажу, специалисты проверяют его состояние по 52 параметрам и устраняют выявленные недостатки.

Работоспособность техники подтверждает гарантия на 1 год - такая же, как при покупке абсолютно нового девайса.

Ждем вас за выгодными покупками

В маркетплейсе Shopat вы можете приобрести восстановленные устройства от известных брендов:

Посмотрите каталог, определитесь с моделью и сделайте заказ. В течение 1-3 дней мы доставим выбранное устройство в ближайший филиал Pedant.ru вашего города. Перед оплатой вы сможете проверить девайс и только после того, как убедитесь в его полной работоспособности, рассчитаться за покупку. Для вашего удобства у нас действует рассрочка платежа от Тинькофф – без дополнительных комиссий и первого взноса. Выбирайте качественные гаджеты и экономьте до 70%!

Частые вопросы про Shopat
Восстановленные устройства – это полностью рабочие устройства, которые стоят на 30 - 70% дешевле, чем новые в салонах связи. Прежде чем поступить в продажу, они проходят диагностику по 52 функциям. У каждого устройства проверен дисплей, ёмкость аккумуляторной батареи, полностью функционируют камеры, микрофон и динамики, нет проблем с подключением к сети оператора. Работают Touch и Face ID. Устройства полностью в порядке и технически ничем не отличаются от нового, кроме возможного уменьшения ёмкости аккумулятора не более, чем на 15%. Зависит от выбранного вами состояния при заказе. Подробнее на странице Об устройствах
Да, на каждое устройство выдаётся гарантия от 12 месяцев. Подробнее на странице Гарантия
Мы доставим устройство в выбранный вами филиал в течение 1-3 дней с момента оформления заказа. Его дополнительно проверят при вас перед покупкой и выдадут гарантию.
У нас нет физических магазинов, только онлайн-маркетплейс с доставкой в пункты выдачи. Вы можете выбрать оплату при получении и оплатить заказ после полной проверки.
Вы можете оформить рассрочку или кредит от Тинькофф на сайте Shopat.ru при заказе устройства. Выберите способ оплаты "Рассрочка" или "Кредит" при оформлении заказа в корзине, и вас автоматически перенаправит на страницу банка Тинькофф для оформления.
Все устройства оригинальные. Представлены восстановленные оригинальные:
- витринные устройства;
- обменные устройства;
- остатки со складов, когда модель ушла с продажи;
- устройства купленные по Trade-in крупными компаниями.
Так как это восстановленное устройство, вам предоставляется смартфон в фирменной коробке Shopat.ru, гарантийный талон на 12 месяцев и электронный чек на оплату.
Мы предлагаем вашему вниманию устройства в трех состояниях:
  1. Идеальное. Устройство выглядит и работает как новое. Ёмкость батареи 95%, идеальное внешнее состояние и полная функциональность.
  2. Отличное. Работоспособность не отличается от нового, полная функциональность, состояние аккумулятора более 90%. На корпусе или дисплее могут быть легкие микроцарапины или потертости, которые не видны на расстоянии вытянутой руки.
  3. Хорошее. На корпусе или дисплее могут быть небольшие царапины или потертости, не мешающие комфортному использованию устройства. Все функции идеально работают, ёмкость аккумулятора более 85%.

Вернуть устройство можно в течение 14 дней с момента покупки. Возврат товара осуществляется в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Постановлением Правительства РФ от 27.09.2007 N 612 «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом». Подробнее

Мы уверенны, что устройство будет вам долго служить, т.к. несем ответственность за качество девайсов и предоставляем каждому клиенту гарантию на 12 месяцев как на новые. Прежде, чем поступить в продажу, устройство проходит диагностику по 52 функциям. У каждого из них проверены дисплей, ёмкость аккумуляторной батареи, полностью функционирование камер, микрофонов и динамиков, отсутствие проблем с подключением к сети оператора. Работают TouchID и FaceID. Устройства в полном порядке и технически ничем не отличаются от нового.
Обязательная гарантия выдается на 12 месяцев, по дополнительной гарантии или страховке вы можете обратиться в любой сервисный центр Pedant.ru по всей России. В них есть разные гарантийные условия, о которых подробнее может рассказать мастер в сервисе.
Устройство придет в фирменной коробке Shopat.ru, без комплектации. Все необходимые аксессуары вы сможете докупить на месте в пункте выдачи.
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